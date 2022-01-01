Иллюстративное фото из архива "МГ" С первого января 2022 года изменились размеры пенсионных и социальных выплат. Размеры солидарных пенсии повысились на 7%. Размер минимальной пенсии составляет 46 302 тенге. Месячный расчётный показатель в этом году равен 3 063 тенге, минимальная пенсия составляет 46 302 тенге, минимальный размер базовой пенсии - 54% от прожиточного минимума, что составляет 19 450 тенге. Прожиточный минимум равен 36 018 тенге. Размер минимальной заработной платы повысился до 60 тысяч тенге. Кроме этого, изменился возраст выхода на пенсию для женщин. Если с первого января 2021 года женщины имели право выхода на пенсию в возрасте 60 лет, то с первого января 2022 года этот возраст увеличен на шесть месяцев и составляет 60 лет 6 месяцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.