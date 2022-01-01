Она добровольно самоизолировалась в полёте, сообщает NBC. Американка 5 часов просидела в туалете самолёта после теста на COVID-19 Школьная учительница Мариса Фотео летела из Чикаго в исландский Рейкьявик. В середине полёта она почувствовала боль в горле и воспользовалась экспресс-тестом в туалетной комнате. Он показал положительный результат на COVID-19. Фотео испугалась за здоровье 150 человек на борту и решила остаться в кабинке для самоизоляции. В течение пяти часов полёта бортпроводники носили ей еду и напитки. О своей истории она рассказала в TikTok ещё до католического Рождества, но популярность публикация набрала только сейчас. Стоит отметить, что женщина прошла полную вакцинацию и даже перед полётом получила бустерную дозу прививки против коронавируса. Также до отлёта она дважды сдала ПЦР-тест, результаты которых были отрицательных. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.