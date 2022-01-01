- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина 1968 года рождения - водитель Lada Priora. Ещё два человека госпитализированы с различными телесными повреждениями, - информировали в ведомстве.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что авария произошла в посёлке Макат первого января около 17 часов. На дороге столкнулись Lada Priora и SsangYong.Ведётся следствие.Фото: пресс-служба ДП Атырауской области