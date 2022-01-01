Операция намечена на 10 января, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Плачу, когда смотрю в его глазки - мама полугодовалого малыша с глаукомой из Уральска Илья Смирнов В августе этого года в редакцию "МГ" обратилась мама двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обоих глаз и ему необходима срочная операция. Тогда мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещали сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге. Четвёртого сентября сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию. Уже 17 сентября Галина сообщила, что операция прошла успешно. Но малышу предстоит операция на левый глаз, и возможно, будет проведена повторная операция на правый глаз. 31 декабря 2021 года мы писали, что семье не хватало 370 тысяч тенге. Менее чем за сутки жители разных уголков страны помогли собрать 370 тысяч тенге. Галина Лапина-Смирнова рассказала, что через полтора часа после публикации её телефон оборвали неравнодушные казахстанцы. Они спрашивали о состоянии Ильи, поздравляли с Новым годом, желали скорейшего выздоровления.
- Нам отправляли по 100 тенге, по несколько тысяч. Один мужчина отправил сразу 50 тысяч тенге. Откликнулось огромное количество людей. Спасибо им всем большое. Спасибо, что протянули руку помощи Илюше. Многие переводы уже поступали после полуночи и мы смогли собрать необходимую сумму. Благодарю всех и поздравляю с Новым годом, - сказала Галина Лапина-Смирнова.
10 января семья полетит на операцию в Санкт-Петербург.