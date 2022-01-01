Второго января на северо-западе ЗКО ожидаются гололёд, туман и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Черновик На западе, северо-западе и юге страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, гололёд и усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную снег. В дневное время температура воздуха составит +1..-1, ночью похолодает до -3..-5. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -2..-4 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер южный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью опустятся до -3..-5 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
