В «КазАвтоЖол» сообщили, что в связи с непогодой закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги республиканского значения Самара - Шымкент между посёлками Подстепное и Жымпиты. На участке метель, видимость ограничена.