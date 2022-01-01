- У женщины 1984 года рождения закрытый перелом предплечья, у женщины 1993 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей предплечья, ушибы. Мужчине 1971 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, - рассказали о состоянии в пострадавших в облздраве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в регионе первого января произошли два смертельных ДТП. На 313-ом километре трассы Самара - Шымкент столкнулись Toyota Prado и ВАЗ 2112. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых беременная женщина. Пострадавших и тела погибших вытаскивали спасатели. Позже в управлении здравоохранения отметили, что в ДТП пострадали трое детей - их доставили в больницу попутным транспортом. Об их состоянии пока информации нет. Другая смертельная авария произошла на объездной дороге, соединяющий микрорайон Зачаганск и посёлок Деркул. В результате столкновения Hyundai Santa Fe и Volkswagen Polo скончался подросток 2012 года рождения. Он умер, не приходя в сознание, по дороге в детскую больницу. Троих пострадавших доставили в больницу.На месте ДТП работают сотрудники полиции. По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 345 УК РК - Нарушение ПДД. Стражи порядка напоминают: соблюдайте осторожность при вождении, не превышайте скоростной режим. В связи с ухудшением погодных условий старайтесь не садиться за руль и не выезжать из города.