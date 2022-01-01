девочка 2021 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга;

девочка 2010 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы живота и перелом шейки бедра;

девочка 2015 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом голени;

мальчик 2009 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга;

девочка 2013 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, мозговая кома. Состояние крайне тяжёлое;

мужчина 1980 года рождения. Диагноз: закрытый перелом плеча;

женщина 1970 года рождения. Диагноз: закрытый перелом кисти руки;

мужчина 1988 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана надбровной области;

мужчина 1962 года рождения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб поясничной области.

Фото: ДП ЗКО В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, авария произошла в районе Свистун-горы. На дороге столкнулись Hyundai и Toyota. Вызов в 103 поступил в 14:44, информировали в пресс-службе управления здравоохранения региона. С места аварии в больницу госпитализировать девять пострадавших:Подробности ДТП выясняются.