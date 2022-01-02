Движение по ним закрыли с 8:30 второго января, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Метель и гололед прогнозируют В «КазАвтоЖол» сообщили о закрытии движения для всех видов автотранспорта нескольких участков дорог:
  • Самара - Шымкент, от Уральска до граница РФ;
  • Самара - Шымкент, от посёлка Подстепное - до границы актюбинской области;
  • Уральск - Таскала - граница РФ;
  • Атырау - Уральск, от Уральска до границы Атырауской области;
  • Подстепное – Фёдоровка – граница РФ.
Накануне из-за метели закрывали участок трассы Самара - Шымкент между посёлками Подстепное и Жымпиты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.