- В корзине улетевшего шара оказался инструктор по полётами. Благодаря навыкам управления и самоспасения ему удалось самостоятельно приземлился на холме, - рассказали спасатели.

Изображение с сайта Pixabay Инцидент произошёл первого января на горно-лыжном комплексе «Ак-булак» в Алматинской области. В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что к ним вызов поступил в 16:43. Из-за порывистого ветра и обрыва страховочных канатов воздушный шар унесло в сторону год.Сотрудники специализированной пожарной части Талгара нашли инструктора в ущелье «Салдатсай» и доставили его в безопасное место.