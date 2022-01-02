Движение открыто с полудня второго января, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из-за дождя и гололеда в ЗКО закрыли трассы Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению «КазАвтоЖол», с 12:00 в связи с улучшением погодных условий открыто движение на участках трассы Самара - Шымкент:
  • от Уральска до границы РФ;
  • от посёлка Подстепное - до границы Актюбинской области.
Накануне из-за метели закрывали участок трассы Самара - Шымкент между посёлками Подстепное и Жымпиты. С 8:30 второго января движение приостановили на уже открытых участках и дороге Атырау - Уральск (от Уральска до границы Атырауской области).