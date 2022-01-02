Движение приостановлено в 11:50 второго января, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Замерзающую мать двоих детей нашли на трассе в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что с 11:50 второго января движение для всех видов автотранспорта закрыто на участке дороги Атырау - Индер между посёлками Махамбет и Индер. На дороге сейчас туман и гололёд. Несколько участков трасс по-прежнему остаются закрытыми и в ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.