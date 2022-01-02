в северной половине ночью от -17..-28 градусов до -3..-13 градусов, днём от -10..-18 градусов до 0..-8 градусов;

в южной половине днём потеплеет до +5..+12 градусов;

на западе страны - -3..+2 градуса.

на северо-западе, севере, в центре столбики термометров опустятся до -17..-32 градусов;

в южной половине до -3..-13 градусов;

на западе страны до -8..-23 градусов.

- Морозные дни будут сменяться тёплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром, в южной половине страны прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя и снега, гололёдные явления и туманы, - рассказали синоптики.

в северной половине и на западе страны ночью от -25..-35 градусов до -3..-13 градусов, днём от -15..-25 градусов до -5..+5 градусов;

в южной половине и на юго-западе страны ночью от -10..-28 градусов до -5..+5 градусов, днём от -5..-10 градусов до +5..+15 градусов.

По данным синоптиков,ожидается морозная и малооблачная погода. На западе же прогнозируются осадки, усиление ветра и гололёд. По мере смещения ложбины циклона, неустойчивый характер погоды ожидается и на остальной территории республики. Следом предполагается постепенное повышение температуры воздуха:на большей части республики прогнозируется прекращение осадков и постепенное понижение температуры воздуха:января 2022 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий.На большей части республикипрогнозируется выше нормы на 1-2 градуса, лишь на северо-западе - около климатической нормы.в январе предполагается около нормы на большей части страны; больше нормы - в северной половине республики, в горных и предгорных районах юга, юго-востока, востока страны; меньше нормы - на юге Мангистауской, на юго-западе Кызылординской областей.с частым влиянием циклонической деятельности и холодных вторжений антициклона прогнозируется колебание температуры воздуха: