- Им было разъяснено состояние дел по реализации сжиженного газа и дано разъяснение Закона РК «Об организации мирных собраний», в частности о том, что их действия незаконны, так как необходимо уведомлять местные исполнительные органы за пять рабочих дней до проведения собрания. Представители городского акимата предложили собравшимся изложить свои требования в письменном виде. Ведётся разъяснительная работа, - рассказали в ведомстве.

- 75% сжиженного газа, поступающего с «Казахского газоперерабатывающего завода» в Жанаозене, реализуется через электронную торговую площадку. Сейчас инимальная цена на сжиженный нефтяной газ на электронных торговых площадках на январь – 118 252 тенге за тонну (69,56 тенге за литр), максимальная цена за тонну – 143 736 тенге (84,5 тенге за литр). 14,5 тысяч тонн, которые производит «Казахский газоперерабатывающий завод», не достигают потребности региона. Для этого с Атырауского нефтеперерабатывающего завода ежемесячно завозится 3 500 тонн сжиженного газа. Цены на газ, добываемый с АНПЗ, в электронной торговле растут. То есть предприниматель, который покупает газ в Атырау за 95-105 тенге и привозит его в регион, не может снизить цену на газ с указанной суммы. Это, в свою очередь, отразится на ценах на газ в регионе. В целом в Мангистауской области цены на сжиженный газ ниже, чем в других регионах республики, - сказал Картбаев в ходе брифинга, который прошёл второго января в РСК.

Скриншот с видео Жители Жанаозена в 11 часов утра вышли к зданию ЗАГСа по вопросу снижения цены на сжиженный газ. В Мангистау его сейчас продают от 95 до 115 тенге, ранее литр газа стоил 60 тенге. В пресс-службе управления внутренней политики акимата Мангистауской области сообщили, что с собравшимися провели разъяснительную беседу.Тем временем руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев отметил, что на рост цен сжиженного газа влияют несколько факторов.Он отметил, что стоимость газа в среднем по республике составляет 110 тенге за литр, в соседней Атырауской области - 115 тенге или в Уральске - 120 тенге.

yA2-39yJDqE

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.