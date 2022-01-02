Рабочих дней в наступившем году будет 245, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как будут отдыхать казахстанцы в 2022 году Изображение с сайта Pixabay В этом году казахстанцев ждут 120 выходных дней. Большинство праздничных выходных при этом будут длиться по 3−4 дня. Самые длинные выходные при пятидневной рабочей недели:
  • января - четыре дня на новогодние праздники;
  • март - три дня на Международный женский день и целых пять дней на Наурыз;
  • май - четыре дня в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы;
  • декабрь - четыре выходных при праздновании Дня независимости.
При этом в 2022 году будут два переноса:
  • пятого марта 2022 года (суббота) граждане работают, а следом отдыхают три дня: 6, 7 и 8 марта (воскресенье, понедельник и вторник).
  • 27 августа 2022 года (суббота) казахстанцы выйдут на работу, после чего отдохнут три дня: 28, 29 и 30 августа.
Как будут отдыхать казахстанцы в 2022 году Календарь с egov.kz