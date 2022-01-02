Рабочих дней в наступившем году будет 245, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Изображение с сайта Pixabay
В этом году казахстанцев ждут 120 выходных дней. Большинство праздничных выходных при этом будут длиться по 3−4 дня.
Самые длинные выходные при пятидневной рабочей недели:
января - четыре дня на новогодние праздники;
март - три дня на Международный женский день и целых пять дней на Наурыз;
май - четыре дня в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы;
декабрь - четыре выходных при праздновании Дня независимости.