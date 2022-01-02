В 1986 году его приняли на работу в качестве врача-хирурга в Акжаикскую центральную районную больницу.

Спустя два года перевёлся в центральную районную больницу Аксая.

В 1990 году его назначили заместителем директора по лечебному делу этой же больницы, затем в 1994 году - главным врачом государственной медицинской страховой компании Бурлинского района. В январе 1996 года он переводится на должность главного врача Бурлинского района, в октябре того же года назначается заместителем главного врача по экономическим вопросам.

В 1997 году служебным переводом Александр Яковлевич назначается на должность детского врача-хирурга в Западно-Казахстанскую областную детскую больницу.

В 2002 назначается директором городской поликлиники №4, а в 2004 году директором областной детской больницы.

Начиная с 2008 года переведён заместителем директора по лечебному делу.

В 2011 году в связи с реорганизацией путём слияния двух детских больниц в ГКП на ПХВ ОДМБ, Александр Яковлевич назначается на должность руководителя службы поддержки пациентов и внутреннего контроля и работал на этой должности до ноября 2018 года.

- Александр Яковлевич, успешно выполняя разные руководящие должности, не переставал трудиться и по своей специальности врача хирурга. За 35 лет трудовой деятельности спас немало жизней и помог восстановить здоровье огромному количеству маленьких пациентов. Его жизненный путь - пример для молодых врачей. Александра Яковлевича отличали беззаветное служение любимому делу, преданность профессии и высокое чувство долга. Мудрый наставник, настоящий профессионал, врач от бога, он посвятил себя медицине и всегда стоял на страже здоровья своих любимых маленьких пациентов. Мы глубоко соболезнуем родным и близким нашего друга и коллеги. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах, - рассказали в облздаве.

Фото: управление здравоохранения ЗКО На 60-м году жизни скончался известный в области детский врач Александр Яковлевич Гехман. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Прощание с Александром Яковлевичем состоится третьего января в ритуальной службе АО «Талап» с 11:15 до 12:00.