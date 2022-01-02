посёлок Бестерек - 50 абонентов,

посёлок Никанур - 30 абонентов,

посёлок Караозен - 100 абонентов,

частично посёлок Жалпактал - 60 абонентов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 11:00 второго января произошло аварийное отключение электроснабжения в нескольких районах области и частично в Уральске. В 15:30 электроснабжение восстановили в нескольких посёлках. Ремонт ведут 76 работников АО «ЗапКазРЭК». По состоянию на 17:30, без света остаются 240 абонентов Казталовского района: