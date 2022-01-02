С третьего января вступает в силу требование носить маски с общественных местах детям с 6 до 10 лет, сообщает RG. Аким ЗКО предложил снизить цены на маски до 40 тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее требование распространялось на подростков старше 11 лет. Согласно новому постановлению, маску необходимо детям с шести лет в местах общественного пользования, в том числе в транспорте. Исключение составляют творческие и спортивные занятия. Ситуацию с COVID-19 во Франции называют критической. В сутки в стране регистрируют по 200 тысяч новых случаев инфицирования. Ранее в США сообщали о резком росте случаев госпитализации детей с COVID-19. Это связано с циркуляцией нового варианта Omicron. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.