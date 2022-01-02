В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -10..-12, ночью похолодает до -11..-13. Ветер западный до 20 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет снег. Днём столбики термометра покажут 0..+2 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На северо-западные и южные регионы начинает смещаться циклон - ожидаются осадки, усиление ветра, гололёд и повышение температуры воздуха. Остальная территория Казахстана под влиянием отрога антициклона - сохранится морозная погода преимущественно без осадков.