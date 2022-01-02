В 22:50 второго января движение возобновлено, передаёт корреспондент «Мой ГОРОД». Замерзающую мать двоих детей нашли на трассе в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что второго января в 22:50 на участке дороги Атырау - Индер открыто движение на 64-164 километрах (между посёлками Махамбет и Индер) для всех видов автотранспорта. Дорога была закрыта в 11:50 второго января.