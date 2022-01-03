Случай произошел третьего января в полночь. Водитель автомобиля марки Mitsubishi ISX врезался в каменное ограждение здания департамента полиции. По информации полицейских, мужчина в момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения. - Жертв и пострадавших нет. В отношении водителя собраны материалы по части 3 статьи 608 КоАП РК " Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции. Отметим, что по данной статье водителю грозит наказание в виде 20 суток административного ареста и лишение водительских прав сроком на 7 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.