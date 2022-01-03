Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что демонстранты не должны нарушать общественный порядок и соблюдать закон о мирных собраниях, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возникает вопрос об умении работать нынешнего состава правительства - Токаев Фото из архива "МГ" Глава государства на своей странице в Twitter написал, что правительство должно рассмотреть ситуацию с учетом экономической целесообразности. -Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок. Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях, - отметил Касым-Жомарт Токаев. Напомним, протесты в Жанаозене начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. В октябре прошлого года аналогичная ситуация с сжиженным газом сложилась и в Уральске. Буквально за короткий период времени цена на топливо в области поднялась почти вдвое.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  