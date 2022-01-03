Сейчас он работает также заместителем начальника, только в другого управления, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". От должности отстранили замначальника УСБ, которого обвинили в связях с оргпреступностью Скриншот с видео Скандал вокруг заместителя начальника управления собственной безопасности ДП ЗКО Артура Мусагалиева начался 19 мая 2021 года. Тогда на канале YouTube Batyr Maratov появилось видео с участием замначальника УСБ. Автор ролика обвинил полицейского в покровительстве и связи с ОПГ. Кроме этого, автор сообщил, что на предоставленном видеоролике Артур Мусагалиев со следователем Доскалиевым распивают спиртное в ресторане «Вестерн» в Аксае во время встречи якобы с членами ОПГ. После этого министерством внутренних дел началось служебное расследование, по результатам которого за нарушение требований Этического кодекса государственных служащих Артур Мусагалиев был освобожден от занимаемой должности. Редакция "МГ" направила запрос в ДП ЗКО на получение информации о том, чтобы узнать установлен ли человек, сливший видео из ресторана в сети. Из ответа на запрос стало известно, что Артур Мусагалиев вновь несет службу в органах внутренних дел. - 11 ноября прошлого года Мусагалиев был назначен заместителем начальника отдела криминальной полиции Управления полиции Уральска, - ответили в полиции. К слову, полицейским так и не удалось установить того, кто "слил" данное видео, с которого в принципе и начался скандал. Редакция "МГ" еще в июне обращалась с запросом в МВД РК и просили ответить на наши вопросы: подтвердилась ли связь Мусагалиева с ОПГ, распивал ли Мусагалиев алкоголь и кто из полицейских "слил" видео из ресторана в сеть. На то, что это были полицейские указывает тот факт, что в администрации увеселительного заведения заявили, что видео было сразу же изъято сотрудниками органов внутренних дел, предоставивших постановление. Впрочем, ответа на эти вопросы в ответе министерства мы так и не нашли. Напомним, в 2014 году имя Артур Мусагалиев уже мелькало в СМИ в связи со странным ДТП. Тогда в полиции опровергли информацию о том, что Мусагалиев сбил человека и заявили, что молодой человек сам упал прямо перед служебной машиной сотрудника УСБ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  