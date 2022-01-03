Трагедия произошла сегодня, третьего января на автодороге Самара-Шымкент, вблизи поселка Кайындысай Алгинского района. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, водитель автомашины марки Тоуота Аlphard с армянским учетом, двигаясь со стороны поселка Хобда в направлении города Актобе, не учитывая дорожно-метеорологические условия на скользком участке дороги, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со снегоуборочной автомашиной марки КамАЗ. В результате ДТП 46-летний водитель автомашины Тоуота Аlphard от полученных травм скончался на месте ДТП и пять пассажиров, среди которых двое детей, госпитализированы в медицинские учреждения г.Актобе. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД повлекшее смерть человека». - Департамент полиции Актюбинской области призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД РК, - подчеркнули в полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.