Коммунальщики работают в усиленном режиме, но многие улицы до сих пор не очищены от снега, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральск завалило снегом Последние дни уходящего года отличились большим количеством осадков, впрочем так же как и первые дни 2022 года. Снег не переставая шел сутками, а время от времени поднимался ветер и образовывалась метель. Специальным службам приходилось несколько раз перекрывать дороги республиканского значения. Заваленными снегом оказались не только загородные трассы, но и городские улицы. – Давно у нас столько снега не было. Зима ведь и должна быть такой. Плохо, что не везде его убирают. У нас чистят только центральные улицы. Окраины просто завалены снегом, наверное не успевают. Город растет, улиц много. Сами как-то пытаемся очистить улицу, тропинки делаем. Хорошо, что дети на каникулах, а то бы пришлось по утрам ковылять по сугробам. Надеюсь, в ближайшее время улицы очистят от снега, - говорит жительница города Наталья. Житель областного центра Нурболат говорит, что за несколько дней сложил огромную гору из снега возле своего частного дома в микрорайоне Жулдыз. – До нашего микрорайона спецтехника вряд ли доберется в скором времени. Видел, что и городские улицы еще не очищены от снега. Поэтому мы даже не надеемся. Вечером залью водой, а утром будет горка для малышни. Пусть хоть детишки резвятся, - смеется мужчина. Однако не все горожане отнеслись с пониманием к работе коммунальщиков. Житель города Максат возмущается, что на проезжей части образовались колдобины, которые причиняют массу неудобств автолюбителям. – Мало того, что со дворов выехать невозможно, так еще и вся проезжая часть в кочках. Пока ехал из поселка Асан в центр города увидел только пару снегоуборочных машин и несколько человек. Хотя везде пишут, что работают сотня машин и столько же рабочих. Наверняка как всегда возле акиматов чистят, а остальные улицы как утопали в снегу, так и будут утопать, пока не придет весна. Тогда улицы будут утопать в талых водах, - возмущается мужчина. По информации пресс-службы акима города, с начала зимы из города на специальный полигон вывезено более 81 тысячи кубометров снега. – В круглосуточном режиме трудятся около 300 работников предприятия, а также на дорогах работают 170 единиц техники. В первую очередь чистят подъезды к социальным объектам, а также центральные дороги и магистральные улицы, где интенсивное движение и ездят пассажирские автобусы, - рассказали в городском акимате. Между тем, по прогнозам синоптиков, 4 и 5 января в Уральске продолжится снегопад. Фото Медета МЕДРЕСОВА        