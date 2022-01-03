Последние дни уходящего года отличились большим количеством осадков, впрочем так же как и первые дни 2022 года. Снег не переставая шел сутками, а время от времени поднимался ветер и образовывалась метель. Специальным службам приходилось несколько раз перекрывать дороги республиканского значения. Заваленными снегом оказались не только загородные трассы, но и городские улицы. – Давно у нас столько снега не было. Зима ведь и должна быть такой. Плохо, что не везде его убирают. У нас чистят только центральные улицы. Окраины просто завалены снегом, наверное не успевают. Город растет, улиц много. Сами как-то пытаемся очистить улицу, тропинки делаем. Хорошо, что дети на каникулах, а то бы пришлось по утрам ковылять по сугробам. Надеюсь, в ближайшее время улицы очистят от снега, - говорит жительница города Наталья. Житель областного центра Нурболат говорит, что за несколько дней сложил огромную гору из снега возле своего частного дома в микрорайоне Жулдыз. – До нашего микрорайона спецтехника вряд ли доберется в скором времени. Видел, что и городские улицы еще не очищены от снега. Поэтому мы даже не надеемся. Вечером залью водой, а утром будет горка для малышни. Пусть хоть детишки резвятся, - смеется мужчина. Однако не все горожане отнеслись с пониманием к работе коммунальщиков. Житель города Максат возмущается, что на проезжей части образовались колдобины, которые причиняют массу неудобств автолюбителям. – Мало того, что со дворов выехать невозможно, так еще и вся проезжая часть в кочках. Пока ехал из поселка Асан в центр города увидел только пару снегоуборочных машин и несколько человек. Хотя везде пишут, что работают сотня машин и столько же рабочих. Наверняка как всегда возле акиматов чистят, а остальные улицы как утопали в снегу, так и будут утопать, пока не придет весна. Тогда улицы будут утопать в талых водах, - возмущается мужчина. По информации пресс-службы акима города, с начала зимы из города на специальный полигон вывезено более 81 тысячи кубометров снега. – В круглосуточном режиме трудятся около 300 работников предприятия, а также на дорогах работают 170 единиц техники. В первую очередь чистят подъезды к социальным объектам, а также центральные дороги и магистральные улицы, где интенсивное движение и ездят пассажирские автобусы, - рассказали в городском акимате. Между тем, по прогнозам синоптиков, 4 и 5 января в Уральске продолжится снегопад.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.