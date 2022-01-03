Митинги в Жанаозене: Стоимость сжиженного газа снизят в Мангистауской области
Соответствующее решение было принято после поручения Президента, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД", со ссылкой на primeminister.kz.
Распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
– В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора, - говорится в сообщении.
На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.
– Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров. Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка, - сообщили на сайте Премьер-министра.
Между тем, жители Мангистауской области жалуются, что во многих частях Актау и Жанаозена отсутствует интернет и мобильная связь.
– Центральная площадь в Актау перекрыта, таксисты отказываются ехать туда. Везде установлены глушители сотовой связи, мы оказались отрезанными от цивилизации. Интернета тоже нет. Кошмар какой-то, - говорит жительница города Сабина.
Напомним, протесты в Жанаозене начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое.
В октябре прошлого года аналогичная ситуация с сжиженным газом сложилась и в Уральске. Буквально за короткий период времени цена на топливо в области поднялась почти вдвое.
