Электричество отсутствует в следующих населённых пунктах: - район Байтерек, поселки Чесноково - 20 абонентов, Приуральный - 172 абонента, Аккайнар - 15 абонентов и Карпово - 27 абонентов; - Теректинский район, поселки Дуана - 30 абонентов и Донецк 44 абонента; - Таскалинский район, поселки Родник - 136 абонентов, Белугино - 123 абонента, Джемчин - 120 абонентов, Кузнецово - 61 абонент, Красненький - 50 абонентов; - Каратобинский район, поселки Кособа - 15 абонентов, Косколь и Егиндыкуль - 556 абонентов, Шалгын - 59 абонентов; - Жанибекский район, поселок Камысты - 309 абонентов; - Сырымский район, поселок Жамбыл - 47 абонентов; - Шынгырлауский район, поселки Алмазный и Сегизсай - 190 абонентов; - Жангалинский район, поселок Кыркопа - 245 абонентов.- Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами ТОО «ЗапКазРЭК», а это 60 работников и 15 единиц техники, - сообщили ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
