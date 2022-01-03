Электричество отсутствует в следующих населённых пунктах: - район Байтерек, поселки Чесноково - 20 абонентов, Приуральный - 172 абонента, Аккайнар - 15 абонентов и Карпово - 27 абонентов; - Теректинский район, поселки Дуана - 30 абонентов и Донецк 44 абонента; - Таскалинский район, поселки Родник - 136 абонентов, Белугино - 123 абонента, Джемчин - 120 абонентов, Кузнецово - 61 абонент, Красненький - 50 абонентов; - Каратобинский район, поселки Кособа - 15 абонентов, Косколь и Егиндыкуль - 556 абонентов, Шалгын - 59 абонентов; - Жанибекский район, поселок Камысты - 309 абонентов; - Сырымский район, поселок Жамбыл - 47 абонентов; - Шынгырлауский район, поселки Алмазный и Сегизсай - 190 абонентов; - Жангалинский район, поселок Кыркопа - 245 абонентов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на 3 января без электроснабжения остаются 20-населенных пунктов в восьми районах области, а это порядка 2219 абонентов.- Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами ТОО «ЗапКазРЭК», а это 60 работников и 15 единиц техники, - сообщили ДЧС ЗКО.