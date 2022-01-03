– Ежедневно на полигон в районе Телецентра приезжают сотни машин со снегом. Грузовики испортили дорогу, она превратилась в сплошные колдобины. Мы не можем проехать к своим домам. Здесь даже пешком пройти невозможно. Мы не против того, чтобы сюда вывозили снег, но пусть сначала приведут в порядок дорогу, - говорит житель дачного общества Асланбек Рахмашев.

– Два грузовика встанут посреди дороги, а водители начинают болтать между собой. Мы на своих машинах подъезжаем сзади и не можем проехать. На сигналы не реагируют, - говорят дачники.

– Туда вывозится снег с городских улиц. Я переговорил с жителями дачных обществ. С сегодняшнего дня два раза в день мы будем чистить дорогу от Телецентра до улицы Тайманова. Наши сотрудники работают в круглосуточном режиме, и после каждой смены автогрейдер будет очищать дорогу, ведущую к полигону, - подчеркнул Ринат Нургалиев.

Сегодня, 3 января, жители дачных обществ перекрыли дорогу ведущую к полигону, где складируется снег вывезенных с городских улиц. Выразить свое недовольство собрались жители дачных обществ Зенит, Орбита, Друзья, Вишенка, Кристалл, а всего более полусотни людей.Кроме этого люди возмущены тем, что часто водители спецтехники создают на этом участке заторы.Директор ТОО "Жайык Таза кала" Ринат Нургалиев, сообщил, что 27 декабря в городском акимате прошло заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, где было принято решение вывозить снег на специальный полигон в районе Телецентра.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.