В отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев во время брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил, что ежемесячная потребность сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области составляет 18 тысяч тонн, которая покрывается за счет ТОО «КазГПЗ»– 14,5 тысяч тонн, ТОО «Атырауский НПЗ» – 3,5 тысяч тонн. При этом около 90% автотранспорта использует газ в качестве топлива.
По итогам проведенных торгов 20-25 декабря 2021 года, закупочная цена для АЗС составила:
КазГПЗ - 130 684 тенге за тонну или 77 тенге за литр
АНПЗ – 109 872 тенге за тонну или 65 тенге за литр
С учетом затрат на логистику, себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 136 723 тенге за тонну или 80 тенге за литр. Текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге за литр.
– Соответственно, маржа АЗС составила 20-40 тенге за литр или 25-50%. Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь месяц мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тысяч тенге за тонну, что по нашему мнению также является выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС, - отметил Магзум Мирзагалиев.
По словам министра, Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа
с 120 до 85-90 тенге за литр.
Между тем, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу. Он встретился с автовладельцами, требующими снижения цен на сжиженный газ.
- Будут осуществлены системные меры по обеспечению долгосрочной стабильности цен путем установления ценовых коридоров и недопущению спекулятивного роста цен на газ, - сказал Нурлан Ногаев.- Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АГЗС начато расследование на предмет ценового сговора.
Аким области призвал собравшихся решать вопросы правовым путем, посредством конструктивного диалога.
Напомним, протесты в Жанаозене
начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. Глава государства Касым-жомарт Токаев дал поручение
правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев
