По данным РГП "Казгидромет", 4 января в Уральске ожидается снег, метель, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью -20. В Атырауской области синоптики прогнозируют снег, гололед и ветер до 14 метров в секунду. Днем 22 градуса, ночью 5 градусов мороза. В Актобе так же ожидается снег. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью 20 градусов ниже нуля. Лишь в Актау ожидается переменная облачность и погода без осадков. Температура воздуха днем составит 7 градусов тепла, ночью похолодает до 7 градусов мороза.