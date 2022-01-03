Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ЗКОФ АО «КазАвтожол» третьего января с 19.00 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель) закрыто движение на участке автодороге республиканского значения Атырау-Уральк от поселка Чапаево до границы с Атырауской области) и на трассе Самара-Шымкент, от границы РФ до поселка Макарово. Дороги закрыты для всех видов автотранспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.