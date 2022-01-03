По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, третьего января в 17.00 в городе Аксай Бурлинского района произошел порыв холодного водоснабжения. Без водоснабжения остались 28 тысяч абонентов, среди которых жители 141 многоэтажного жилого дома, 6575 частных домов и 17 социальных объектов. -Проводятся ремонтно-восстановительные работы силами ГКП «Аксайжылукуат». На месте работают 15 сотрудников коммунального предприятия и 7 единиц техники, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.