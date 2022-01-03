Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла сегодня, третьего января, в 16:40 на трассе Уральск-Атырау недалеко от поселка Томпак. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на автодороге произошло лобовое столкновение двух автомашин марки Audi и Volkswagen Passat. В результате аварии пострадали шесть человек. – К сожалению, на месте ДТП скончался 19-летний парень. Остальные пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу поселка Тайпак. На месте работают сотрудники полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД повлекшее смерть человека", - сообщили в полиции. Иные подробности трагедии выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.