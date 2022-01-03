Мирные митинги так же прошли в Кульсары и Индерском районе, сообщает azh.kz.
3 января в 15.00 на площадь Исатая и Махамбета в поддержку жанаозенцев вышли жители Атырау. Среди них были известные активисты Макс Бокаев и Алибек Мусаулы.
Один из жителей Атырау в прямом эфире на странице Бокаева в социальной сети Фейсбук высказал свое мнение по завышенной цене на газ.
– Жанаозенцы вышли на митинг не от хорошей жизни, цена на газ резко ударит по их социально-экономическому положению. Увеличилась цена на сжиженный газ, теперь наверняка стоит ожидать повышения стоимости бензина, продуктов питания. Этого нам не осилить. Мы хотим привлечь внимание властей, Елбасы, президента, что определенные лица думают как себя обогатить, резко искусственно повысив цены на сжиженный газ, - отметил он.
В городе Кульсары Жылыойского района и в селе Орлик Индерского района Атырауской области сотни людей организовали мирный митинг в поддержку жителей Жанаозеня, которые протестовали против роста цен на сжиженный газ.
Кульсары
С трех часов дня люди начали собираться перед зданием районного акимата. Около ста человек поддержали жителей Жанаозена и предъявили свои требования властям.
– Стремительно растут цены не только на газ, но и на продукты питания. Цены на бензин тоже растут. Ситуация ухудшается. Большинство людей здесь безработные, подрабатывают таксистами, и их доходы не покрывают расходы. На рынке подорожали все товары и людям трудно сводить концы с концами. Никому нет дела до нас. На Тенгизском месторождении ожидается сокращение работников, говорят, что в первую очередь будут сокращать местных. Выходит, для приезжих работа есть и местное предприятие будет работать на их благо? Ескене тоже завладели иностранцы, а для местных жителей работы нет, - говорят протестующие.
Аким Жылыойского района Халел Жамалов не смог дать им вразумительного ответа.
- Приезжие тоже граждане Казахстана и их не запрещено принимать на работу в Тенгиз. А ваши требования мы донесем до вышестоящих руководителей. Лучше расходитесь, выходить толпой незаконно, - сказал Халел Жамалов.
Прошло более трёх часов, но люди не расходятся, наоборот, к ним присоединяются новые участники митинга. Полиция следит за толпой со стороны.
Заместитель акима Жылыойского района Нурлан Кондыбаев старался разъяснить собравшимся, что лучше им разойтись.
- Местные жители не могут пользоваться благами Тенгизского месторождения, но почему вы не принимаете во внимание то обстоятельство, что именно мы дышим этим загрязненным воздухом, - возмущалась толпа, но ей никто не ответил.
Индерский район
Группа людей собралась в селе Орлик и открыто выразила поддержку жанаозенцам.
- Я индивидуальный предприниматель. Везде всё дорожает, людям тяжело. Пускай снизят цену на газ до 50 тенге. Мы, жители села собрались, чтобы поддержать наших соотечественников и требуем, чтобы власти приняли меры по остановке роста цен, - сказал предприниматель Сагат Сатканов.
Напомним, протесты в Жанаозене
начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. Глава государства Касым-жомарт Токаев дал поручение
правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Сегодня же в правительстве сообщили, что в регионе будет снижена цена
сжиженного газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр.
