Жители ЗКО поддержали митингующих против повышения цен на сжиженный газ жанаозенцев
Мирные митинги прошли сразу в нескольких районах области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
Вечером третьего января в парке имени Жангирова города Аксай собрались несколько десятков человек. Они вышли в поддержку жителей Жанаозена, которые митингуют против повышения цены на сжиженный газ.
– Мы, жители города Аксай, выдвигаем свои требования против повышения цены на продукты питания, бензина и газа. Мы поддерживаем жителей Мангистауской области, - говорят собравшиеся.
Аналогичные акции протеста прошли в Акжайыкском, Жангалинском и Таскалинском районах. А в 23.00 на площадь Абая в Уральске также приехали несколько автомобилистов, которые решили поддержать бастующих.
Напомним, протесты в Жанаозене начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. Глава государства Касым-жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Сегодня же в правительстве сообщили, что в регионе будет снижена цена сжиженного газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр.
Вечером, третьего января, жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а так же в Индерском районе.
