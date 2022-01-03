Люди вышли поддержать жанаозенцев, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, третьего января, около 23:00 уральцы собрались на площади Абая. Они решили поддержать бастующих из-за повышения цены на сжиженный газ жителей Жанаозена Мангистауской области. Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел аким города, с его заместителем Мирбулатом Нуржановым они отказались разговаривать.
– Дорожает все, не только газ, но и продукты, бензин, проезд и комуслуги. Вы ничего не решаете. Требуем, чтобы к нам вышел аким города, - заявили митингующие.
Стоит отметить, что полицейских и спецназовцев здесь было больше, чем самих собравшихся. Стражи порядка перекрыли проспект Н.Назарбаева от улицы Сарайшык до улицы Досмухамбетова. На место прибыл начальник департамента полиции ЗКО генерал Махсудхан Аблазимов. Он в разговор не вступает и держится в сторонке. С митингующими диалог ведет его заместитель Жанболат Жаншин.
jEfwy4npjnY
- Мы решили высказаться, вы же знаете, как живут люди. Или не знаете? Если знаете, то почему боитесь? Сейчас мы соберемся и выскажемся, - говорит один из собравшихся.
К слову, митингующие пожаловались, что полицейские не пускают других уральцев, желающих поддержать жанаозенцев.
Жанболат Жаншин предложил собравшимся записать видеообращение и разойтись по домам.
На место прибыл прокурор Уральска Артур Шокпанов, который разъяснил собравшимся о необходимости заранее подавать заявку на проведение митингов и попросил их разойтись.
qhhqa-2iTGc
- Мы жители Уральска, собрались здесь, чтобы поддержать жанаозенцев, потому что газ - дорогой, продукты питания - дорогие, положение у людей очень плохое (...) Мы проводим мирный митинг. Уважаемый президент, послушайте народ, будьте вместе с народом. Вы не сможете прожить, как мы на 60-70 тысяч тенге в месяц. Газ - 50! - сказал один из собравшихся.
В 1:35 уральцы начали расходиться.
Напомним, протесты в Жанаозене
начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. Глава государства Касым-жомарт Токаев дал поручение
правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Сегодня же в правительстве сообщили, что в регионе будет снижена цена
сжиженного газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр.
Вечером, третьего января, жители Атырауской области
вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а так же в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО так же решили не оставаться в стороне
и поддержать жителей Мангистауской области.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА