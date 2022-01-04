Девочка все это время находилась в коме, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скончался второй пострадавший в драке во дворе многоэтажки в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, третьего января в реанимации скончалась восьмилетняя девочка, которая пострадала в аварии в районе Свистун горы. Малышка почти двое суток находилась в реанимации. – Изначально состояние девочки было крайне тяжелым. У нее была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, мозговая кома. К сожалению, девочка скончалась, - сообщили в ведомстве. Напомним, жуткая авария произошла первого января в районе Свистун-горы. На дороге столкнулись Hyundai и Toyota. С места аварии в больницу госпитализировали девять пострадавших, пятеро из которых дети. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.          