- Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, переход на синтетические наркотики и пищевой мак "экстракционный опий". Во-вторых, изменён маршрут транспортировки наркотиков, что подтверждается оперативной информацией от зарубежных коллег, - пояснил Бахыт Ашкаров.

- Вместе с тем, по сведениям наркологического диспансера, на учёте с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением наркотических средств и психотропных веществ состоит 688 человек (в 2020 году - 638 человек), из них 397 за употребление опиоидов (трамадолл, экстракционный опий), 72 за употребление каннабиноидов (марихуана, гашиш), 219 за злоупотребление психотропных веществ (седативные, снотворные препараты, галлюциногенные и другие психоактивные вещества, в том числе синтетические наркотики), - рассказал заместитель начальника ДП ЗКО.

- Это подтверждается участившимися фактами распространения синтетических наркотиков посредством интернет-магазинов бесконтактным способом, не только на территории нашей области, но во всей республике. Идёт реклама интернет сайтов путём нанесения надписей и рисунков на стены зданий и сооружений. В нашей области с начала года зарегистрирован единичный факт рекламы наркотических средств, - заключил заместитель главного полицейского ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 29 декабря на заседании в облакимате заместитель начальника департамента полиции ЗКО Бахыт Ашкаров отметил, что на территории области на протяжении последних пяти лет отсутствуют факты изъятия «героина».По его словам, с 2016 года в наркологическом диспансере и СПИД-центре ЗКО героинозависимые лица на учёте отсутствуют, факты героинового опьянения в ходе освидетельствований выявлены не были.Бахыт Ашкаров говорит, что согласно анализу оперативных разработок, употребляющих синтетические виды наркотиков больше чем 219 человек.К слову, в этом году в ЗКО изъяли 80 килограммов наркотиков, из них 79,9 килограммов марихуаны и 1,5 килограммов синтетических наркотиков.