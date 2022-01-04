На этот раз митингующие собрались на парковке напротив гипермаркета "Дина" в районе Байтерек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, четвертого января, уральцы начали собираться на парковке гипермаркета "Дина".
Люди говорят, что устали от повышения цен на продукты первой необходимости, газа, бензина и коммунальных услуг. Полицейские предупредили митингующих об ответственности за нарушение общественного порядка и правил дорожного движения.
– Сюда весь Уральск придет, нас много. Мы здесь собрались не только, чтобы поддержать жанаозенцев, но также выразить свое недовольство по поводу повышения цен на продукты, газ, бензин, но заработная плата остается на одном уровне. Это сказывается на благополучии каждой семьи. Мы ни в коем случае не собираемся устраивать беспорядки, нарушать общественный порядок и правила дорожного движения. Мы против нынешней политики, молчать больше не можем! - говорят собравшиеся.
uladQ4fF3NY
-Почему вы не думаете о Жанаозене?!Там между прочим тоже уральские ребята ходят, самолеты не летают, связи нет. О ситуации с газом все известно, но дорожает не только газ. Сегодня одни цены, завтра - другие. например, мясо. Почему оно дорогое? Вы не знаете ответа ни на один вопрос. Ничего решить не можете. Тогда зачем вы пришли сюда? - говорят собравшиеся акиму Уральска Абату Шыныбекову.
11.30. К митингующим приехали прокурор Уральска Артур Шокпанов и заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов.
- Мы граждане одной страны, пришли сюда, чтобы выслушать вас, мы вместе с вами, - сказал замакима области.
Между тем площадь Абая, где этой ночью проходил протест, сегодня с самого утра закрыта силовиками. По периметру стоят полицейские, которые не пускают горожан даже пройти мимо площади.
- Обеспечиваем общественный порядок, - коротко отвечают силовики на вопрос о причине закрытия главной площади Уральска.
12.20. Заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин призвал людей к спокойствию и не поддаваться на провокации.
- Я сам здесь родился и вырос. Нет проблем, которые удалось бы решить в один миг. Вы сказали о своей проблеме, она будет решаться. Зачем закрывать дорогу? - сказал Жаншин.
Среди митингующих был разговор о закрытии автодороги. Отметим, что дорога у парковки, где собрались митингующие, проходит трасса республиканского значения Самара-Шымкент.
Напомним, протесты в Жанаозене
начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то с нового года она повысилась почти вдвое. В ночь на 3 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение
правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Уже в полдень 3 января в правительстве сообщили, что в регионе будет снижена цена
сжиженного газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр. Вот только это решение стало отправной точкой для жителей других регионов республики.
Вечером, третьего января, жители Атырауской области
вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне
и поддержать жителей Мангистауской области. 3 января около 23.00 на главной площади Уральска
начали собираться люди с требованием снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге. Полицейские оцепили площадь, перекрыли проспект и попросили уральцев разойтись. В 1:35 люди записали видеообращение и разошлись.
А так сегодня утром выглядит площадь Абая в Уральске
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА