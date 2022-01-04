С парковки люди двинулись в сторону автодороги, но путь им перегородили полицейские, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места событий.  Митингующие в Уральске хотят перекрыть республиканскую дорогу Самара-Шымкент Около 12:40 митингующие на парковке возле гипермаркета "Дина" двинулись в сторону автодороги Самара-Шымкент. Но дорогу им перегородили силовики. jRjpwMVSDaM К месту прибыл руководитель аппарата акима а ЗКО Берик Батаев. Но и его люди не стали слушать. Позже к митингующим присоединился правозащитник Абзал Куспан, который призвал людей позвонить родным и знакомым, чтобы те тоже пришли к ним. - Я читал распоряжение (распоряжение премьер-министра о создании правительственной комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области - прим.автора), в нем речь идет только о Мангистауской области. Получается, к нам никакого отношения оно не имеет?!  Если мы не довольны политикой государства согласно Конституции мы вправе высказаться. Поэтому звоните сейчас своим родным, знакомым, одноклассникам и зовите их сюда. Пока не соберется столько людей, сколько собралось в Мангистауской области, наши проблемы решены не будут. Что может сделать аким города?! - сказал Абзал Куспан. PUIfDJxmlVQ Люди обратились к полицейским с просьбой присоединиться к ним, к народу. - Полиция должна быть за народ! - скандировали они. l03NeVQvHlA Митингующие в Уральске хотят перекрыть республиканскую дорогу Самара-Шымкент Митингующие в Уральске хотят перекрыть республиканскую дорогу Самара-Шымкент Митингующие в Уральске хотят перекрыть республиканскую дорогу Самара-Шымкент Митингующие в Уральске хотят перекрыть республиканскую дорогу Самара-Шымкент Митингующие в Уральске хотят перекрыть республиканскую дорогу Самара-Шымкент Митингующие в Уральске хотят перекрыть республиканскую дорогу Самара-Шымкент Напомним, протесты в Жанаозене начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. Глава государства Касым-жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Сегодня же в правительстве сообщили, что в регионе будет снижена цена сжиженного газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр. Вечером, третьего января, жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне и поддержать жителей Мангистауской области. Митинг прошел в ночь на 4 января и на площади Абая в Уральске. А сегодня с самого утра протестующие собрались на парковке возле гипермаркета "Дина". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА  