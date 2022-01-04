Они идут по трассе и призывают прохожих и водителей присоединиться к ним. Связь в этом районе заглушили, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Уральцы прорвались сквозь оцепление и вышли на автодорогу Самара-Шымкент Скриншот с видео HwKP_Qp_9eo В 13:40 собравшиеся на парковке возле гипермаркета "Дина" прорвались через оцепление полиции и вышли на автодорогу международного значения Самара - Шымкент. Они призывают прохожих и водителей транспортных средств присоединиться к ним. Люди идут по дороге в сторону города. Митингующие поделились на две группы, часть планирует идти в акимат. Наблюдается огромная пробка (это одна из дорог, по которой транзитный груз заезжает и выезжает в РФ через пост "Сырым"). Связь в этом части города не работает. В 14:00 стало известно, что митингующие дошли до рынка "Ел-Ырысы". Люди одной большой группой направляются в акимат области. В 14:15 люди повернули с улицы С.Датова на проспект Абулхаир хана. Напомним, протесты в Жанаозене начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. Глава государства Касым-жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Сегодня же в правительстве сообщили, что в регионе будет снижена цена сжиженного газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр. Вечером, третьего января, жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне и поддержать жителей Мангистауской области. Митинг прошел в ночь на 4 января и на площадиАбая в Уральске. А сегодня с самого утра протестующиесобрались на парковке возле гипермаркета "Дина".   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено очевидцами