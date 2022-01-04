Люди прорвали оцепление полиции и пешком направляются к центру города, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Митингующие в Уральске идут в акимат Жители ЗКО собрались сегодня, 4 января, на парковке возле гипермаркета "Дина". Переговоры с акимом города, прокурором Уральска, замначальника департамента полиции, и заместителем акима области ни к чему не привели. В 14:00 митингующие прорвали оцепление полиции и вышли на автодорогу Самара - Шымкент. Сейчас они идут проспекту Абулхаир хана и направляются в центр города, а именно в акимат. Связь в разных частях Уральска по мере приближения демонстрантов перестает работать. 14:46 люди дошли до моста в районе Депо. - На мосту стоят силовики, КамАЗ, "Газель", СОБРовцы, - рассказывают очевидцы. 14:50 к митингующим прибыл аким ЗКО Гали Искалиев, которого, впрочем, люди слушать не стали и пошли дальше на путепровод. По информации корреспондента "МГ", который находится на месте событий, часть митингующих все же смогла пробиться через полицейский кордон и движется дальше в сторону площади Абая. Другая часть митингующих разговаривают с акимом области и просят его дать приказ пропустить их и вести переговоры в акимате. Между тем глава региона просит людей пройти в Дворец культуры, расположенный неподалеку и спокойно там поговорить. В 15.20 стало известно, что полицейские пропустили митингующих через путепровод и теперь все направляются в акимат. 90COw-TZv3Q Митингующие в Уральске идут в акимат Митингующие в Уральске идут в акимат Митингующие в Уральске идут в акимат Митингующие в Уральске идут в акимат   Напомним, протесты в Жанаозене начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. Глава государства Касым-жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Сегодня же в правительстве сообщили, что в регионе будет снижена цена сжиженного газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр. Вечером, третьего января, жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне и поддержать жителей Мангистауской области. Митинг прошел в ночь на 4 января и на площадиАбая в Уральске. А сегодня с самого утра протестующиесобрались на парковке возле гипермаркета "Дина".   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  