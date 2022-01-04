В ТОО "Тенгизшевройл" подтвердили сообщения о забастовке рабочих
Работники ряда субподрядных организаций вышли на забастовку в поддержку мирных митингов в Мангистау, передает sputnik.kz
В пресс-службе ТОО "Тенгизшевройл" подтвердили информацию о том, что рабочие нескольких субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении с целью поддержать митингующих жителей населенных пунктов Мангистау против резкого подорожания сжиженного газа.
Количество работников, оставивших рабочие места, в ТОО "Тенгизшевройл" не уточнили.
– В ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме, - сообщили изданию в пресс-службе ТОО "Тенгизшевройл" в ответ на официальный запрос.
В ТШО уточнили, что у них действует программа производственных отношений, которая помогает проекту поддерживать близкие отношения с подрядчиками.
– Представители отдела производственных отношений регулярно участвуют во встречах с подрядными организациями и выявляют возникающие вопросы, которые требуют быстрого решения, на раннем этапе, - добавили в компании.
Также в ТШО попросили граждан доверять только информации, полученной из официальных источников.
Напомним, протесты в Жанаозене начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. Глава государства Касым-жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Сегодня же в правительстве сообщили, что в регионе будет снижена цена сжиженного газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр.
Вечером, третьего января, жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне и поддержать жителей Мангистауской области.
Митинг прошел в ночь на 4 января и на площадиАбая в Уральске. А сегодня с самого утра протестующиесобрались на парковке возле гипермаркета "Дина".
