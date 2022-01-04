Люди требуют встречу с акимом области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Митингующие добрались до площади Абая в Уральске (новость обновляется)   Сегодня, четвертого января, бастующие жители Уральска добрались до площади имени Абая, где находятся городской и областной акиматы. Люди шли пешком с гипермаркета "Дина". Собравшиеся скандируют "Алга, Казахстан!". Люди требуют, чтобы к ним на встречу вышли глава региона Гали Искалиев и депутаты, при этом они отмечают, что больше ни с кем разговаривать не намерены. – Пусть к нам выйдут аким области и депутаты! Где депутаты? Ведь мы их избирали? Почему они не здесь? - говорят собравшиеся. Стоит отметить, что бастующие не нарушают общественный порядок и ведут себя мирно. Но несмотря на это на главную площадь стянулся весь личный состав департамента полиции. Силовики оцепили место митинга и перекрыли проспект Н.Назарбаева от улицы Сарайшык до улицы Досмухамедова. Между тем число митингующих с каждым часом растет. Точное количество собравшихся пока не известно. Среди толпы присутствуют не только мужчины, но и женщины и  пожилые люди. Bd02JifmBxA RPWAi0LCIAo Митингующие добрались до площади Абая в Уральске (новость обновляется) Митингующие добрались до площади Абая в Уральске (новость обновляется) Митингующие добрались до площади Абая в Уральске (новость обновляется) Митингующие добрались до площади Абая в Уральске (новость обновляется) Митингующие добрались до площади Абая в Уральске (новость обновляется) Митингующие добрались до площади Абая в Уральске (новость обновляется) Митингующие добрались до площади Абая в Уральске (новость обновляется) Митингующие добрались до площади Абая в Уральске (новость обновляется) Митингующие добрались до площади Абая в Уральске (новость обновляется) Митингующие добрались до площади Абая в Уральске (новость обновляется) Митингующие жители Уральска добрались до акимата (новость обновляется) Напомним, протесты в Жанаозене начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. Глава государства Касым-жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Сегодня же в правительстве сообщили, что в регионе будет снижена цена сжиженного газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр. Вечером, третьего января, жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне и поддержать жителей Мангистауской области. Митинг прошел в ночь на 4 января и на площади Абая в Уральске. А сегодня с самого утра протестующие собрались на парковке возле гипермаркета "Дина". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.