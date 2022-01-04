До вечера они пообещали никуда не расходиться, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Уральске митингующие озвучили свои требования и дали властям время до 18.00 Митинг в поддержку жанаозенцев в Уральске, который начался на парковке за городом, продолжился на центральной площади. Митингующие прорвали полицейское оцепление и пешком добрались до площади Абая. Здесь они потребовали отпустить задержанных (как выяснилось, после ночного митинга были задержаны несколько человек), и встречи с акимом области Гали Искалиевым.
- У нас мирный митинг, мы не хотим беспорядков. Мы лишь хотим озвучить свои требования, - сказали они.
Полицейские попытались усадить одного из демонстрантов в "УАЗик", но его отбили "коллеги". Митингующим вынесли громкоговоритель, и слово взял правозащитник Абзал Куспан. Он потребовал встречи с акимом области, решения проблем озвученных собравшимися, а также отставки правительства и перестать глушить интернет. Время на все про все до 18:00 4 января. - Мы никуда отсюда не уйдем, - заявил он. Все его требования одобрительным гулом поддержали митингующие. RPWAi0LCIAo В Уральске митинг против повышения цен продолжается на площади Абая В Уральске митинг против повышения цен продолжается на площади Абая В Уральске митинг против повышения цен продолжается на площади Абая   Напомним, протесты в Жанаозене начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. Глава государства Касым-жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Сегодня же в правительстве сообщили, что в регионе будет снижена цена сжиженного газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр. Вечером, третьего января, жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне и поддержать жителей Мангистауской области. Митинг прошел в ночь на 4 января и на площадиАбая в Уральске. А сегодня с самого утра протестующиесобрались на парковке возле гипермаркета "Дина", а после прорвав полицейское оцепление пешком дошли до площади Абая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА