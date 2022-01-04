В городе третий день нет интернета, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Центральная площадь Актау
Вот уже третьи сутки в Мангистауской области проходят акции протеста
, которые спровоцировал резкий скачок цены на сжиженный газ. Митинги начали в городе Жанаозен и продолжились в городе Актау. Несмотря на то, что вчера, 3 января глава государства дал поручение правительству
и цену на газ снизили, бастующие продолжают выдвигать свои требования
.
Жители Актау вот уже третий день остаются без интернета. В городе отсутствует мобильный и домашний интернет.
– В центре города связи почти никакой. Люди подъезжают и паркуют машины близ домов и идут на площадь. Скорее всего это не местные жители. Они кричат, требуют чего-то. Полицейских почему-то мало. Дороги перекрыты. Говорят, перекрыта дорога в аэропорт. Но новости мы даже узнать не можем, смотрим только казахстанский канал, - говорит жительница Актау Марина.
Жители других областей пытаются покинуть регион.
- Я работаю на удаленке, приехал к матери на Новый год. Сижу вот теперь без интернета. Работодатель звонит ругается. Билет у меня был на конец января. Сегодня еле поменял его, вылет завтра, но получится ли доехать до аэропорта не знаю, - рассказал корреспонденту "МГ" Актилек.
К слову, митингующие перекрыли дорогу, ведущую в аэропорт. Очевидцы сообщают, что там же дежурит патрульная машина, но никаких действий не предпринимает.
Бастующие установили и второе «ограничение». Однако таксисты пока ещё находят объездные пути.
Таксисты говорят, что работать им на дорогом газе невыгодно, так как сервисы поиска клиентов берут свои проценты. Автозаправки газовые и стоят пустыми. Один из таксистов рассказал нам, что поступают угрозы, якобы если заправиться газом, то за это будут избивать. Водителей не пускают в аэропорт, требуя выйти на митинг и поддерживать бастующих, а не продолжать зарабатывать.
К слову, третьего января, жители Атырауской области
вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне
и поддержать жителей Мангистауской области. 3 января около 23.00 на главной площади Уральска
начали собираться люди с требованием снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге. Полицейские оцепили площадь, перекрыли проспект и попросили уральцев разойтись. В 1:35 люди записали видеообращение и разошлись.
Сегодня, 4 января, уральцы вновь вышли поддержать
жанаозенцев и потребовать снизить цену на сжиженный газ. На этот раз митингующие собрались на парковке гипермаркета "Дина". Во второй половине дня люди прорвали оцепление
полиции и вышли на автодорогу Самара - Шымкень. Они идут к областному акимату.
