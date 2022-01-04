Пока же люди требуют решить организационные вопросы: установить киіз үй, включить интернет и прекратить кеттлинг, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
4 января на площади Абая собралось несколько сотен человек. К ним вышел аким ЗКО Гали Искалиев. После переговоров было решено, что в акимат города вместе с главой региона пройдут 15-20 человек – членов инициативной группы.
Уже в акимате от имени митингующих правозащитник Абзал Куспан озвучил требования.
- Повышение цен – это результат вашей работы, вы не справились со своей работой и как официальное лицо государства должны подать в отставку. Второе требование: в отставку должно уйти Правительство в полном составе. Эти вопросы вы не решаете и пока они не решаться мы с площади не уйдем. Поэтому мы сейчас требуем решить организационные вопросы. Во-первых, позволить установить на площади кииз уй или палатку. Наши люди принесли палатку, но их не пропустили полицейские. Во-вторых, прекратить кеттлинг, люди должны спокойно передвигаться, приносить чай или еду. Третье, обеспечить митингующих туалетом. И главное – включить интернет, - сказал Абзал Куспан.
Кеттлинг (англ. kettling) — полицейская тактика блокирования и задержания массовых скоплений людей с помощью кордонов на городских улицах, которая также известна под термином «сдерживание». Обычно кеттлинг используется правоохранительными органами во время народных протестов и массовых волнений.
Другой член инициативной группы Нурлыхан Абенов добавил, что должны быть освобождены активисты, которых задержали этой ночью на площади.
- Вот вы сейчас говорите, что люди озлоблены, ведутся на провокации. А как им быть?! Они, молча, терпели столько лет! Даже сейчас здесь отключили интернет. Почему?! Мы что в трусах здесь ходим, видео 18+? – сказал член инициативной группы по имени Даурен.
- Среди митингующих есть люди, которые в бутылку из под сока налили алкоголь. Будьте внимательны, чтобы не случилось страшного, - сказал житель Уральска, Аслан.
Между тем глава региона пообещал, что все требования митингующих будут доведены до руководства, а организационные вопросы обсуждены с областным штабом.
- Я сам не против, - сказал Гали Искалиев по поводу решения оргмоментов. - Сейчас я вас прошу об одном: не вестись на провокации. На площади наши граждане, чьи-то отцы, чьи-то дети. Если здесь произойдет что-то непоправимое, в этом будем виноваты все мы.
Также он предложил создать комиссию (из числа митингующих) и вместе с ее с членами обсудить необоснованные (на взгляд митингующих) повышения цен на товары и услуги.
Митингующие заявили, что до исполнения всех их требований с площади они не уйдут. Здесь уже стали собирать деньги на еду и напитки. В 18:30 пять членов инициативной группы вошли в областной акимат, где должны были озвучить решение штаба по оргвопросам. Журналистов в акимат не пустили.
Вечером 4 января стало известно, что правительственная комиссия встретилась с митингующими в Мангистауской области. Цены на газ решено понизить до 50 тенге ( в Мангистауской области), а людей, выходивших на площадь пообещали не привлекать к ответственности.
Напомним, протесты в Жанаозене
начались утром второго января. Сотни людей собрались в центре города потребовали снизить цены на сжиженный газ. Если ранее стоимость топлива в Жанаозене составляла 60 тенге за литр, то сейчас цена повысилась почти вдвое. Глава государства Касым-жомарт Токаев дал поручение
правительству срочно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Сегодня же в правительстве сообщили, что в регионе будет снижена цена
сжиженного газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр.
Вечером, третьего января, жители Атырауской области
вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне
и поддержать жителей Мангистауской области.
Митинг прошел в ночь на 4 января и на площади
Абая в Уральске. А сегодня с самого утра протестующие
собрались на парковке возле гипермаркета "Дина", а после прорвав полицейское оцепление пешком
дошли до площади Абая.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА