Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади "Ынтымак" в Актау, передает корреспондент "Мой ГОРОД". Из-за ремонта Атырауского НПЗ Уральск остался без сжиженного газа Как сообщается на сайте правительства, на встрече были озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Қазмұнагаз". - Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства, - говорится в сообщении. Напомним, что вот уже третьи сутки в Мангистауской области проходят акции протеста, которые спровоцировал резкий скачок цены на сжиженный газ. Митинги начали в городе Жанаозен и продолжились в городе Актау. Несмотря на то, что вчера, 3 января глава государства дал поручение правительству и цену на газ снизили, бастующие продолжают выдвигать свои требования. Вчера, третьего января, жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне и поддержать жителей Мангистауской области. 3 января около 23.00 на главной площади Уральска начали собираться люди с требованием снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге. Полицейские оцепили площадь, перекрыли проспект и попросили уральцев разойтись. В 1:35 люди записали видеообращение и разошлись. Сегодня, 4 января, уральцы вновь вышли поддержать жанаозенцев и потребовать снизить цену на сжиженный газ. На этот раз митингующие собрались на парковке гипермаркета "Дина". Во второй половине дня люди прорвали оцепление полиции и вышли на автодорогу Самара - Шымкент. Они направились к областному акимату. Они добрались до площади Абая. Здесь потребовали отпустить задержанных (как выяснилось, после ночного митинга были задержаны несколько человек), и встречи с акимом области Гали Искалиевым.   Позже они озвучили свои требования и дали властям время до 18.00.  