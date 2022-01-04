Митингующие не намерены расходиться, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". черновик На 19:30 4 января на площади по-прежнему многолюдно, собравшиеся не намерены расходиться, напротив, количество митингующих растет. В 18:00 инициативную группу из 10 человек пригласили в акимат для переговоров. Спустя около получаса они вышли вместе с заместителями акима области Арманом Утегуловым и Бакытжаном Нарымбетовым, акимом города Абатом Шыныбековым. Чиновников окружили в плотное кольцо. Арман Утегулов пообещал людям, что на площади отключат глушители и подключат мобильный интернет. – Мы уже дали распоряжение, интернет скоро появится. Во-вторых, здесь для вас будет организовано горячее питание, а также по периметру площади мы установим четыре биотуалета. Просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям, - заявил Арман Утегулов. Однако митингующих не устроил такой ответ. Люди потребовали, чтобы к ним вышел глава региона Гали Искалиев. – Мы пришли сюда не есть. Пусть выполнят наши требования: снизят стоимость газа, продуктов, бензина и коммунальных услуг, - кричали люди. Житель города Эльдар Хайруллин попросил представителей власти, огородить их от силовиков. – Полицейские сами провоцируют нас. Скажите им, чтобы не трогали народ. Мы не нарушаем закон, лишь хотим, чтобы нас услышали, - отметил мужчина. В 20:20 митингующие подошли к областному акимату и потребовали, чтобы к ним в течение получаса вышел Гали Искалиев. Напомним, что вот уже третьи сутки в Мангистауской области проходят акции протеста, которые спровоцировал резкий скачок цены на сжиженный газ. Митинги начали в городе Жанаозен и продолжились в городе Актау. Несмотря на то, что вчера, 3 января глава государства дал поручение правительству и цену на газ снизили, бастующие продолжают выдвигать свои требования. Вчера, третьего января, жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне и поддержать жителей Мангистауской области. 3 января около 23.00 на главной площади Уральска начали собираться люди с требованием снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге. Полицейские оцепили площадь, перекрыли проспект и попросили уральцев разойтись. В 1:35 люди записали видеообращение и разошлись. Сегодня, 4 января, уральцы вновь вышли поддержать жанаозенцев и потребовать снизить цену на сжиженный газ. На этот раз митингующие собрались на парковке гипермаркета "Дина". Во второй половине дня люди прорвали оцепление полиции и вышли на автодорогу Самара - Шымкент. Они направились к областному акимату. Они добрались до площади Абая. Здесь потребовали отпустить задержанных (как выяснилось, после ночного митинга были задержаны несколько человек), и встречи с акимом области Гали Искалиевым. Позже они озвучили свои требования и дали властям время до 18.00. Кроме того, митингующие в Уральске озвучили требования. Они хотят, чтобы правительство ушло в отставку. 27wFpUgy5qg   черновик черновик черновик черновик черновик черновик Что сейчас происходит на площади Уральска (новость обновляется) Что сейчас происходит на площади Уральска (новость обновляется) Что сейчас происходит на площади Уральска (новость обновляется) Что сейчас происходит на площади Уральска (новость обновляется) Что сейчас происходит на площади Уральска (новость обновляется) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА