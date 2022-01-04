Митингующие не намерены расходиться, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На 19:30 4 января на площади по-прежнему многолюдно, собравшиеся не намерены расходиться, напротив, количество митингующих растет.
В 18:00 инициативную группу из 10 человек пригласили в акимат для переговоров. Спустя около получаса они вышли вместе с заместителями акима области Арманом Утегуловым и Бакытжаном Нарымбетовым, акимом города Абатом Шыныбековым. Чиновников окружили в плотное кольцо.
Арман Утегулов пообещал людям, что на площади отключат глушители и подключат мобильный интернет.
– Мы уже дали распоряжение, интернет скоро появится. Во-вторых, здесь для вас будет организовано горячее питание, а также по периметру площади мы установим четыре биотуалета. Просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям, - заявил Арман Утегулов.
Однако митингующих не устроил такой ответ. Люди потребовали, чтобы к ним вышел глава региона Гали Искалиев.
– Мы пришли сюда не есть. Пусть выполнят наши требования: снизят стоимость газа, продуктов, бензина и коммунальных услуг, - кричали люди.
Житель города Эльдар Хайруллин попросил представителей власти, огородить их от силовиков.
– Полицейские сами провоцируют нас. Скажите им, чтобы не трогали народ. Мы не нарушаем закон, лишь хотим, чтобы нас услышали, - отметил мужчина.
В 20:20 митингующие подошли к областному акимату и потребовали, чтобы к ним в течение получаса вышел Гали Искалиев.
Напомним, что вот уже третьи сутки в Мангистауской области проходят акции протеста
, которые спровоцировал резкий скачок цены на сжиженный газ. Митинги начали в городе Жанаозен и продолжились в городе Актау. Несмотря на то, что вчера, 3 января глава государства дал поручение правительству
и цену на газ снизили, бастующие продолжают выдвигать свои требования
.
Вчера, третьего января, жители Атырауской области
вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне
и поддержать жителей Мангистауской области. 3 января около 23.00 на главной площади Уральска
начали собираться люди с требованием снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге. Полицейские оцепили площадь, перекрыли проспект и попросили уральцев разойтись. В 1:35 люди записали видеообращение и разошлись.
Сегодня, 4 января, уральцы вновь вышли поддержать
жанаозенцев и потребовать снизить цену на сжиженный газ. На этот раз митингующие собрались на парковке гипермаркета "Дина". Во второй половине дня люди прорвали оцепление
полиции и вышли на автодорогу Самара - Шымкент. Они направились к областному акимату. Они добрались до площади Абая. Здесь потребовали отпустить задержанных (как выяснилось, после ночного митинга были задержаны несколько человек), и встречи с акимом области Гали Искалиевым.
Позже они озвучили свои требования и дали властям время
до 18.00.
Кроме того, митингующие в Уральске озвучили требования. Они хотят, чтобы правительство
ушло в отставку.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА