Тем не менее люди расходиться не собираются, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На 21:30 4 января на площади Абая митингующие стали разжигать костер, собирать юрту, выкрикивать властям, что они не уйдут. Люди расходиться не собираются.
К собравшимся вышел заместитель акима ЗКО Арман Утегулов. Он сообщил, что цена на газ в ЗКО будет снижена до 50 тенге за литр.
- Такие вопросы будут решаться постепенно. И мы вам будем обо всем сообщать, - сказал Арман Утегулов.
Однако митингующие не верят словам замакима и по-прежнему требуют, чтобы к ним вышел глава региона Гали Искалиев.
Сегодня вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам в Twitter.
- Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице, - написал он в Twitter.
Напомним, что вот уже третьи сутки в Мангистауской области проходят акции протеста
, которые спровоцировал резкий скачок цены на сжиженный газ. Митинги начали в городе Жанаозен и продолжились в городе Актау. Несмотря на то, что вчера, 3 января глава государства дал поручение правительству
и цену на газ снизили, бастующие продолжают выдвигать свои требования
.
Вчера, третьего января, жители Атырауской области
вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Мирные митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Позже стало известно о том, жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО тоже решили не оставаться в стороне
и поддержать жителей Мангистауской области. 3 января около 23.00 на главной площади Уральска
начали собираться люди с требованием снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге. Полицейские оцепили площадь, перекрыли проспект и попросили уральцев разойтись. В 1:35 люди записали видеообращение и разошлись.
Сегодня, 4 января, уральцы вновь вышли поддержать
жанаозенцев и потребовать снизить цену на сжиженный газ. На этот раз митингующие собрались на парковке гипермаркета "Дина". Во второй половине дня люди прорвали оцепление
полиции и вышли на автодорогу Самара - Шымкент. Они направились к областному акимату. Они добрались до площади Абая. Здесь потребовали отпустить задержанных (как выяснилось, после ночного митинга были задержаны несколько человек), и встречи с акимом области Гали Искалиевым.
Позже они озвучили свои требования и дали властям время
до 18.00.
Кроме того, митингующие в Уральске озвучили требования. Они хотят, чтобы правительство
ушло в отставку.
Фото Медета МЕДРЕСОВА